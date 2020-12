Giornata Internazionale del Volontariato

L’assessore agli Affari Generali del Comune di Taranto Annalisa Adamo ha incontrato il presidente dell’ABFO Andrea Occhinegro, associazione che aderisce al progetto “Taranto Comune per la pace”, cui sarà affiancato il progetto di riqualificazione della palestra ABFO all’interno dell’ex plesso Codignola, in via lago di Montepulciano.

«Abfo, condividendo profondamente le motivazioni sottese al progetto “Taranto Comune per la pace” – ha fatto sapere il presidente Occhinegro -, dedicherà a una personalità che si è occupata di diritti umani e pace la struttura in questione e si metterà a disposizione per la realizzazione del progetto».

La rete della pace e dei diritti, quindi, diventa sempre più numerosa. « L’adesione di Abfo e della famiglia Occhinegro – ha commentato l’assessore Adamo – ci onora e potenzia la nostra determinazione nella trattazione dei temi e delle questioni universali. La sinergia tra Abfo e amministrazione Melucci, sui grandi temi dei diritti e della pace, assume un peso ed un valore particolarmente importante in questo momento».

