Ex Ilva, la posizione del consigliere Stellato

“Non è ammissibile, in alcun modo, che la prossima settimana il Governo sottoscriva un accordo con ArcelorMittal Italia, nel quale si parla dello stabilimento e delle sorti della nostra città, senza coinvolgere l’intera comunità tarantina.

È questa la posizione del consigliere regionale Massimiliano Stellato a seguito dell’incontro organizzato dal Comune di Taranto con i parlamentari ed i consiglieri regionali di terra jonica.

Accolgo, altresì, con favore – continua Stellato -, l’iniziativa promossa dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per la costituzione di un tavolo istituzionale per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma per la bonifica pubblica, il risanamento ambientale, la riconversione e lo sviluppo del polo siderurgico di Taranto.

Ma sia chiaro – conclude il consigliere regionale Massimiliano Stellato -, dopo aver espletato tutti i controlli e le necessarie verifiche di natura tecnica ed industriale, l’unico punto di convergenza deve essere la chiusura dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto.”

