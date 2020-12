Direzione Generale Asl Taranto: istituzione commissione interna per accertamento verità

“La Direzione Generale ASL Taranto, alla luce delle denunce effettuate e delle segnalazioni a mezzo stampa, comunica di essere impegnata nell’accertamento della verità dei fatti, con l’istituzione di una commissione interna, garantendo altresì piena collaborazione alla Polizia Giudiziaria. L’accertamento della verità in questi casi è fondamentale per non rischiare di far passare per disonesti coloro che stanno rischiando la loro vita per salvare quella degli altri.”

Correlati

Commenta l'articolo: