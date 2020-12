Coronavirus, ArcelorMittal Italia: a Taranto i primi test

È partito lo scorso lunedì 30 novembre, come da programma, il percorso di screening Covid-19 per i dipendenti dello stabilimento siderurgico di ArcelorMittal Italia.

Il percorso diagnostico si svolge all’interno dello stabilimento di Taranto, in locali appositamente attrezzati, con il supporto del personale infermieristico della struttura esterna incaricata di eseguire i test. I test sono completamente gratuiti, vengono effettuati 3 giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), per l’intera durata della giornata lavorativa e in base all’adesione volontaria dei dipendenti. In questa prima settimana sono stati eseguiti 183 test sierologici, nessuno dei quali ha restituito esito positivo, confermato da tampone rapido.

In totale, le adesioni volontarie registrate finora sono 1.600.

I risultati, in forma aggregata, verranno presentati alla ASL e agli RLS alla fine dello screening che riparte regolarmente la prossima settimana, mercoledì 9 dicembre.

