Uila Pesca Taranto: “Iniziativa di solidarietà per i pescatori e per le loro famiglie”

Nota di Uila Pesca Taranto: “Sono tempi difficili quelli che si stanno vivendo per via di questa pandemia che sta di fatto modificando la nostra società. Nel dramma generale c’è un gruppo di uomini con le loro famiglie che sta vivendo momenti ancora più angosciosi, al centro di una diatriba internazionale fra leggi, trattati, intese e governi riconosciuti e non, al centro della questione dei diritti per la navigazione e lo sfruttamento delle acque marine su cui diversi paesi costieri si scontrano da anni in tutto il Mediterraneo (la porzione di mare adiacente alle coste di un certo stato, il cosiddetto mare territoriale, si estende per un massimo di 12 miglia nautiche, cioè circa 22 chilometri, e lo stato vi esercita una sovranità – cioè pieni poteri – pari a quella esercitata sulla terraferma. Ciascuno stato però è tenuto a consentire il passaggio di navi straniere purché non comportino un rischio per l’ordine e la pace).

Si tratta di 18 marinai, di cui 8 di nazionalità italiana, sono detenuti in Libia. Sono trascorsi quasi tre mesi da quando i militari libici hanno sequestrato due pescherecci italiani di Mazara del Vallo e trattenuto gli equipaggi dell’Antartide e del Medinea. I pescherecci sono tutt’ora ancorati nel porto di Bengasi, mentre i 18 marittimi sono stati prima interrogati e poi trasferiti in un’altra struttura da cui non possono uscire liberamente, di fatto sono ostaggi del generale Khailifa Haftar.

Agli armatori viene contestata la presenza dei loro pescherecci all’interno delle 72 miglia (sessanta in più delle tradizionali 12 miglia), che la Libia dal 2005 rivendica unilateralmente come acque nazionali, in virtù della convenzione di Montego Bay che dà facoltà di estendere la propria competenza fino a 200 miglia. Le autorità libiche, che rispondono al maresciallo Khalifa Haftar che controlla quell’area del paese, hanno dato notizie generiche sulla situazione dei pescatori. Intanto, i familiari delle persone fermate hanno chiesto al governo di sbloccare le trattative avviate con il governo libico per la loro liberazione. Nei giorni scorsi hanno potuto, dopo diverso tempo, comunicare telefonicamente con i loro cari reclusi in Libia.

I pescatori e i mitilicoltori tarantini esprimeranno la loro solidarietà per i colleghi siciliani in una iniziativa simbolica, promossa dalla UILA Pesca Taranto con la collaborazione delle cooperative nuova Mar Jonio e Stella Maris, che si terrà sabato 05 dicembre a partire dalle ore 10.00 su via Garibaldi a Taranto.

Siamo in prossimità delle feste natalizie e specialmente in questo periodo che la pandemia sta martoriando il nostro paese si ha bisogno di condividere questi momenti con gli affetti più cari ed è inammissibile che dei lavoratori con le loro famiglie siano protagonisti di una così angosciosa vicenda. I marinai tarantini considerano loro compagni e si riconoscono nei colleghi che con sacrificio affrontano lo stesso mare per un mestiere difficile in un momento tanto delicato, sostengono moralmente i loro congiunti e consapevoli del grande impegno delle istituzioni auspicano che questi uomini possano al più presto riabbracciare i propri cari.”

