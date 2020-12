Taranto: la Marina Militare festeggia Santa Barbara, la Santa Patrona della Forza armata

Oggi, 4 dicembre, presso la “Sala a tracciare” dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto, la Marina Militare ha ricordato la propria Santa patrona, Santa Barbara. La celebrazione è stata officiata dall’Arcivescovo metropolita di Taranto Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Filippo Santoro e dai cappellani militari della base di Taranto. La manifestazione si è svolta a ranghi ristretti per il pieno rispetto della normativa per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

Durante la Cerimonia il Comandante Marittimo Sud, l’Ammiraglio di Divisione Salvatore Vitiello, ha donato al Vescovo un pastorale realizzato a mano dagli operai dell’Arsenale, come segno tangibile di fede e devozione.

La cerimonia costituisce un momento particolarmente sentito per il personale della Marina Militare e per chi ne ha prestato servizio dedicandole gran parte della propria vita, con un profondo pensiero rivolto ai marinai che, nei mari del mondo, nei teatri operativi e sul territorio nazionale, svolgono quotidianamente il proprio lavoro al servizio della Patria e della collettività.

L’Ammiraglio Vitiello nella sua allocuzione ha voluto ricordare il personale della Marina Militare impegnato presso il Posto Medico Avanzato di Barletta, i Drive through Difesa allestiti in Puglia e Basilicata e il Centro Ospedaliero Militare di Taranto impegnato a supportare il Servizio Sanitario Nazionale nella sua azione di prevenzione e cura verso la Pandemia di Covid 19.

Correlati

Commenta l'articolo: