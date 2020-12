Pubblicato sul sito del Comune il bando fitti

È disponibile sul sito internet del Comune di Taranto il bando per l’assegnazione di contributi a integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni. Si tratta di una misura destinata ai residenti a Taranto, a valere sulle spese per fitto sostenute nel 2019, molto attesa dai cittadini e che integra le numerose altre misure di sostegno varate dall’amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci in questo particolare periodo, attraverso l’assessorato al Welfare guidato da Gabriella Ficocelli. Gli aventi diritto potranno usufruirne direttamente o tramite Caf, sindacati di inquilini e patronati.

Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo http://www.comune.taranto.it/index.php/2-uncategorised/3224-domanda-contributo-per-canone-di-locazione.