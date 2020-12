Melucci: «Maggioranza solida e operosa, ringrazio i consiglieri per il loro instancabile lavoro nei quartieri»

L’amministrazione comunale informa che il gruppo consiliare neofederato di “Puglia Popolare – Indipendenti per Taranto” è tornato a confrontarsi negli ultimi giorni con il sindaco Rinaldo Melucci.

I sette consiglieri comunali interessati hanno confermato il loro apprezzamento per l’azione amministrativa del primo cittadino ionico e hanno sottolineato la convinta adesione alla maggioranza di Palazzo di Città, esprimendo nel contempo la loro indicazione di partecipazione all’esecutivo comunale.

Nella giornata odierna, infatti, ha ricevuto la delega assessorile alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili Deborah Cinquepalmi, che già aveva collaborato con la giunta comunale.

Il sindaco riunirà i capigruppo della maggioranza la settima prossima, per un ulteriore punto politico, specie in vista della chiusura del negoziato ex Ilva da parte del Governo.