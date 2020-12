Furto di arance, due arresti a Marina di Ginosa

Nella scorsa notte, i carabinieri della Stazione di Marina di Ginosa (TA), nel corso di un predisposto servizio finalizzato alla prevenzione e repressione delle attività criminali nel mondo rurale, hanno arrestato due persone per furto di arance.

I militari, impegnati nel pattugliamento delle zone rurali oggetto di numerosi furti, hanno sorpreso due cittadini di origine rumena, ma domiciliati a Ginosa che, dopo aver tagliato la rete di recinzione di due agrumeti siti in contrada Pizziferro stavano asportando arance e mandarini. Rinvenuti all’interno della vettura da loro utilizzata altre cassette piene di agrumi per un totale di circa due quintali ed attrezzi da scasso utilizzati per tagliare le recinzioni.

La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto, mentre gli attrezzi rinvenuti sono stati sequestrati.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, di come disposto dalla Autorità Giudiziaria informata dagli operanti.

