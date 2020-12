Controlli anti-Covid della Polizia Locale

Intervento della Polizia Locale, in collaborazione con i Carabinieri, in un circolo ricreativo apparentemente chiuso in via Mazzini. All’interno del locale gli operatori hanno trovato più di venti persone che si intrattenevano consumando bevande e alimenti. I presenti, tutti privi di mascherina, sono stati identificati e poi sanzionati.

«Purtroppo registriamo la contestazione di numerose sanzioni per mancato utilizzo della mascherina – ha spiegato l’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino -. Durante le quotidiane verifiche sul territorio constato direttamente la resistenza a osservare le regole di una residua parte della cittadinanza e di alcuni operatori commerciali, che proviamo a sensibilizzare con il valido ausilio dei volontari di Protezione Civile. A volte però, la sanzione diventa l’unico strumento».

Analoghe attività di controllo sono state effettuate anche nei mercati rionali, in particolare al mercato di piazza Sicilia, sollecitando sempre operatori e avventori all’uso della mascherina.

La Polizia Locale e tutte le forze dell’ordine, infatti, a differenza della fase di lockdown in cui le attività di controllo erano quasi esclusivamente dedicate al rispetto dei DPCM di contrasto al Covid, oggi sono impegnate sul territorio sommando i normali compiti di controllo per le attività di competenza, a quelli atti a far rispettare le norme anti-contagio.

S olo la Polizia Locale ha effettuato nelle ultime settimane 58 sanzioni, 12 sequestri e 8 fermi per violazioni al codice della strada e quasi 100 sanzioni in ragione delle norme Covid nazionali e locali.

Rispettare le semplici regole di utilizzo della mascherina, igienizzazione frequente e contatti limitati, deve diventare patrimonio di ogni cittadino. Le festività natalizie, a partire dal prossimo ponte dell’otto dicembre devono poter coniugare lo svolgersi delle attività economiche possibili e il contrasto al diffondersi del contagio.

Per questo i controlli saranno intensificati con la chiara volontà dell’amministrazione Melucci di assicurare maggiore serenità in termini di sicurezza ai nostri concittadini.

