Bonifica ex yard Belleli, Turco: “Progetti definitivi pronti, area può accogliere nuovi insediamenti produttivi”

“Oggi abbiamo analizzato il Piano economico-finanziario definitivo degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli, inseriti nel più ampio progetto di bonifica e riconversione industriale, di cui all’art. 252 bis del D. Lgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente), incardinato a seguito della proposta di insediamento produttivo del gruppo Ferretti SpA sullo stesso Yard ex Belleli. Si tratta di interventi di infrastrutturazione primaria, messa in sicurezza della banchina a servizio dello Yard, urbanizzazione ed edilizia di base”. Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega alla programmazione economica e agli investimenti, Sen. Mario Turco, che questa mattina ha coordinato i consueti incontri tecnici nell’ambito del Cis, alla presenza del Ruc, Inviatlia, Investitalia. All’incontro ha partecipato anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

“Il Presidente dell’Autorità Portuale ha riferito che i progetti definitivi sono pressoché pronti – dice il Sottosegretario – Da più parti è stato evidenziato come l’investimento abbia una particolare rilevanza strategica per il porto e l’economia di Taranto, oltre che per l’intero sistema portuale italiano. A questo si aggiunge che il completamento della riqualificazione di quest’aria è fondamentale per accogliere ulteriori progetti di sviluppo, attualmente in corso di valutazione, che porterebbero sul territorio occupazione e sviluppo economico”.

