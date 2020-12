Nuovo Piano delle Coste, parte la concertazione

La redazione del Piano delle Coste entra nella fase di concertazione, con una serie di incontri sul progetto definito dall’amministrazione Melucci. Il prossimo 7 dicembre, alle 10:30, si terrà il primo confronto con la rappresentanza dei mitilicoltori, cui seguirà il 10 dicembre alla stessa ora quello con il comparto turistico e alle 15 quello con la cantieristica.

Recepiti gli eventuali suggerimenti, il piano sarà adottato con delibera di giunta per essere successivamente inviato in Regione per un parere di competenza.

