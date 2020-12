L’amministrazione Melucci ha lanciato il contest fotografico “Verdi Ricordi”

Stanno arrivando centinaia di foto che ci catapultano in uno scrigno di ricordi riguardanti un pezzo della storia della città. La palestra è tornata fruibile grazie anche al contributo delle produzioni Netflix girate a Taranto. La Ricciardi racchiude così sviluppo alternativo, economia circolare, rigenerazione del quartiere Salinella.

«Sapevamo che il ritorno alla fruibilità della palestra Ricciardi avrebbe ricevuto una grande accoglienza – le parole dell’assessore allo Sport Fabiano Marti -, ma non ci aspettavamo così tanto attaccamento a una struttura che evidentemente travalica confini solo sportivi. È evidente che gli amanti del basket in città sono davvero numerosi e non aspettavano altro. Presto ci sarà l’affidamento della struttura e allora davvero quel patrimonio di ricordi tornerà nelle mani dei cittadini».

Le foto possono essere inviate sia via messaggio privato alla pagina Facebook Ecosistema Taranto, sia via mail all’indirizzo ‪ assessoremarti@comune. taranto.it ‬ o a mezzo posta ordinaria alla sede dell’assessorato alla cultura: Palazzo Pantaleo – Rampa Pantaleo.

