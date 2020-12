Castellaneta Marina: i carabinieri arrestano un 32enne per spaccio

I carabinieri del NOR – Aliquota Operativa della Compagnia di Castellaneta (TA), durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti le sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio un 32enne, celibe di Massafra.

I militari hanno sorpreso il prevenuto mentre prelevava da una villa disabitata due scatole contenenti 380 gr di hashish, suddivisa in tre panetti, 100 gr. di marijuana, un bilancino di precisione e la somma in contante di euro 675,00 suddivisa in banconote di vario taglio, sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento dell’attività illecita.

Il 32enne, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Lo stupefacente, sequestrato, verrà analizzato presso il Laboratorio Analisi Sostanza Stupefacenti del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

