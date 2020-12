Buoni spesa Covid, disponibile la domanda per la seconda tranche

Sono disponibili, sul sito internet dell’ente, avviso pubblico e domanda per accedere alla seconda tranche dei buoni spesa Covid erogati dal Comune di Taranto.

Per la misura, adottata nuovamente su espressa indicazione del sindaco Rinaldo Melucci, sono stati stanziati 700mila euro replicando la procedura dello scorso aprile, integrata con la disposizione di soddisfare i beneficiari ammessi con riserva alla prima erogazione. Anche chi avesse già ottenuto questi benefici, inoltre, potrà richiederli nuovamente.

«Ci siamo preoccupati di offrire una risposta concreta alla domanda che ci è pervenuta dai settori più fragili della nostra comunità – le parole del sindaco Melucci –, per questo abbiamo predisposto una seconda tranche di buoni spesa, un aiuto tangibile che arriva in un momento davvero particolare. Queste risorse, seppur contenute, possono rappresentare un sollievo per le famiglie che hanno subito maggiormente gli effetti dell’emergenza».

I requisiti per poter accedere ai buoni spesa Covid sono indicati nell’avviso pubblico: i destinatari sono i medesimi della prima erogazione, con particolare attenzione ai nuclei familiari bisognosi che dichiarino di aver subito gravi effetti economici-sociali derivanti dalla pandemia.

Per questa seconda tranche dei buoni spesa sono stati previsti due tagli: 150 euro per i nuclei familiari fino a 3 persone, 250 euro per quelli superiori a 3 persone. Gli importi verranno caricati direttamente sulla tessera sanitaria del richiedente, rispettando l’ordine di arrivo delle domande, e potranno essere spesi fino al 31 dicembre 2021.

Le domande potranno essere presentate solo online, fino al prossimo 8 gennaio 2021. Tutte le informazioni relative alla compilazione sono disponibili all’indirizzo http://www.comune.taranto.it/ index.php/elenco-servizi/ emergenza-coronavirus/2- uncategorised/3260-domanda- buoni-spesa-covid , oppure telefonando in orario d’ufficio ai numeri 099/4581737 – 099/4581786 – 099/4581128 – 099/4581302 – 099/4581305 – 099/4581310 – 099/4581754 – 099/4581825 o scrivendo un e-mail all’indirizzo segretariatosociale.polo1@ comune.taranto.it

«Abbiamo optato per la modalità on line – ha spiegato l’assessore al Welfare Gabriella Ficocelli – per adottare tutte le misure preventive per evitare il contagio da Covid e permettere anche a coloro che purtroppo sono in quarantena o in isolamento fiduciario di poter effettuare la richiesta».