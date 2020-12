L’amministrazione avvia il primo confronto con la cittadinanza sulla situazione dell’ex Ilva

L’amministrazione comunale ha avviato il primo confronto con la cittadinanza sulla situazione dell’ex Ilva.

Sono state invitate tutte le associazioni ambientaliste della città e alla convocazione hanno risposto Genitori Tarantini, Donne e Futuro per Taranto libera, Taranto Respira, Legambiente Taranto, Movimento 24 agosto – Taranto, Progentes, Giustizia per Taranto, Peacelink, Aps LiberiAmo Taranto, ISDE (associazione medici per l’ambiente) sez. Taranto, Legamjonici, Fridays for Future Taranto, Aps Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. Presenti gli assessori della giunta guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci, alcuni consiglieri comunali e il capo di gabinetto della Regione Puglia, Claudio Stefanazzi.

«Sono grato a cittadini e associazioni per il loro contributo odierno – ha dichiarato il Sindaco Melucci al termine del lungo confronto in videoconferenza -, in questo primo incontro del ciclo che stiamo tenendo per riportare la questione Ilva al centro del dibattito politico-istituzionale nazionale e comunitario, oltre che per recuperare l’imprescindibile protagonismo della comunità ionica sulla vicenda. Loro combattono da anni per la giustizia e i diritti dei tarantini, gran parte dei loro messaggi sono oggi coincidenti con le azioni e le volontà degli enti locali, Comune, Provincia e Regione in primis, ed è una novità di non poco conto. A me sembra che generalmente ci sia una assoluta contrarietà al piano che il Governo sta chiudendo in solitaria con ArcelorMittal. Per questo, continueremo a sondare il sentimento della città e lavoreremo uniti per una strenua resistenza agli intendimenti del Governo».

