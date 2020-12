Agricoltura e Fotovoltaico, dalla difficile convivenza nasce l’Agrivoltaico

L’emergenza Climatica in atto impone in tutti i paesi una transizione energetica che abbia come obiettivo la decarbonizzazione in tempi estremamente rapidi.

In questo scenario, così come previsto dal PNIEC – Piano Nazionale Integrato per l’energia ed il Clima – gli impianti fotovoltaici dovranno passare dagli attuali 20 GW di potenza installata ad almeno 52GW, con una crescita superiore al 250%.

Il ruolo degli impianti fotovoltaici sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi del PNIEC. Come possono agricoltura e fotovoltaico coesistere? Quali sono i limiti dell’attuale quadro normativo e tecnico? Quali sono le nuove frontiere della produzione sostenibile di energia per il comparto agricolo? Come è possibile integrare questi due sistemi economici in un unico ecosistema sostenibile fondato su energia pulita e rilancio dell’agricoltura locale? Ed ancora quali sono state in questi anni le innovazioni tecnologiche in campo fotovoltaico e come possono essere utilizzate per trarne vantaggio?

Il Meta-laboratorio sulla Sostenibilità del Politecnico di Bari ha organizzato per venerdì, 4 dicembre, ore 15.00-18.30, on-line, un convegno tecnico-scientifico dal titolo: “Agricoltura e Fotovoltaico, da una difficile convivenza nasce l’Agrivoltaico. Agricoltura e fotovoltaico possono coesistere?”.

Il convegno vuole rispondere a queste domande, con l’intervento tecnico scientifico del Fraunhofer Institute, la partecipazione delle Istituzioni ed i contributi qualificati di Legambiente ed ANIE.

Correlati

Commenta l'articolo: