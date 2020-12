World AIDS Day 2020: bandiera esposta a Palazzo di Città

Nel tardo pomeriggio Luigi Pignatelli e Rosanna Perazzo, psicologa e psicoterapeuta del CAV Rompiamo il Silenzio hanno facilitato il laboratorio online Voce del Verbo Esistere, rivolto alle/agli/a* ARTivistə di Hermes Academy, Arcigay Strambopoli QueerTown Taranto e Coordinamento Taranto Pride.

Questo primo dicembre, giornata mondiale di lotta all’AIDS, cade in un momento particolarmente difficile, segnato, in tutto il mondo, dal disastro COVID che ha colpito in modo disuguale gruppi sociali e popolazioni aumentando ingiustizie ed esclusione.

“In Italia, gli effetti di decenni di tagli, del sistematico smantellamento del sistema sanitario pubblico e della sua frammentazione regionale – dice il Presidente della LILA, Massimo Oldrini – stanno presentando un conto molto pesante sul fronte del diritto alla salute, mentre Governo e Regioni non sembrano in grado di correggere il corso di questo tracollo”.

A causa della pandemia, gran parte delle persone con patologie croniche ha subito rilevanti limitazioni nell’accesso e nella continuità delle cure e tra queste, in modo particolare, le persone con HIV. I tradizionali ambiti sanitari di riferimento, ossia reparti e ambulatori di malattie infettive, sono stati proprio quelli più investiti dalla bufera COVID mentre gli infettivologi sono stati letteralmente risucchiati dall’emergenza. Questo ha prodotto, in troppi casi, l’interruzione del rapporto medico-paziente, l’impossibilità di essere ricoverati nei reparti di riferimento, una distribuzione difficoltosa dei farmaci antiretrovirali salva-vita, lo slittamento di visite e controlli, mentre la gestione delle comorbidità (presenti in modo rilevante tra le persone con HIV) è, per tante persone, completamente saltata.

Martedì 1° Dicembre, in occasione della Giornata Internazionale della Lotta all’AIDS 2020, su richiesta di Hermes Academy e Arcigay Strambopoli QueerTown Taranto, la bandiera rainbow è affissa a Palazzo di Città.

Il colpo è stato duro anche per la prevenzione e la diagnosi precoce: i servizi di testing, così come quelli per l’erogazione della PrEP, la Profilassi Pre-Esposizione, hanno subito forti limitazioni mentre sono saltati i programmi di informazione tra i più giovani, per la verità, quasi esclusivamente appannaggio delle associazioni.