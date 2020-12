Ex Ilva, l’amministrazione convoca un ciclo di incontri

L’amministrazione comunale informa di essere in procinto di convocare il seguente ciclo di incontri, in modalità videoconferenza, al fine di affrontare con la cittadinanza la situazione dell’ex Ilva:

– 02/12, ore 16:30, a ssociazioni ambientaliste;

– 03/12, ore 15:30, a ssociazioni datoriali;

– 04/12, ore 14:30, r appresentanti istituzionali del territorio;

– 04/12, ore 16:30, or ganizzazioni sindacali;

– 07/12, ore 12:30, a mministratori locali della Provincia ionica.

L’amministrazione si riserva di programmare successivamente ulteriori incontri.

