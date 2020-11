Proseguono i lavori per la realizzazione del progetto “Taranto, Comune per la pace”. L’assessore agli Affari Generali del Comune di Taranto Annalisa Adamo ha incontrato più volte Manoocher Deghati, per la realizzazione di una mostra del grande fotografo franco-iraniano all’interno degli eventi della rassegna “Non ti scordar di me”.

«Manoocher Deghati, che ha scelto la nostra terra come suo buen retiro, ha colto subito l’importanza di contribuire all’impegno di Taranto per la pace e farne un avamposto nel Mediterraneo – ha dichiarato l’assessore Adamo -. Le immagini di guerra di Deghati aiuteranno a svolgere una riflessione profonda su temi di alto profilo. L’amministrazione Melucci apre così un corso nuovo, facendo entrare Taranto da protagonista nel vivo della discussione mondiale sui diritti e la pace».