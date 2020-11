Il 2 dicembre il Garante dei minori presenterà due spot sul Covid

Mercoledì 2 dicembre alle 11,30 in Consiglio regionale, il Garante per i diritti del Minore, Ludovico Abbaticchio, presenterà due spot, promossi dall’Ufficio, sull’attuale problematica del Covid raccontata questa volta dal punto di vista delle persone di minore età!

“Che cosa è il coronavirus? Cosa hai fatto durante la quarantena?” Queste le domande poste a bambine e bambini in un momento così difficile per la vita di tutti.

Son stati lasciati liberi di esprimere le proprie impressioni, consigli e di raccontare come hanno vissuto i cambiamenti che il virus ha portato nelle loro abitudini quotidiane. Quello che è venuto fuori dalle risposte è un ritratto colorato, a tratti divertente e pieno di speranza per il futuro, in cui i piccoli intervistati mostrano di aver capito le regole per tenere lontano il contagio meglio di molti adulti.

Ognuno di loro ci rivela un rimedio per battere il covid, tra supereroi inventati al momento e azioni pratiche per non contagiarsi, ci spiegano come è fatto il virus e come indossare la mascherina.

Il tutto risulta una piccola guida, un racconto ironico e spontaneo che ci strappa un sorriso, ma che fa anche riflettere i più grandi.

