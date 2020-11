Taranto: la curva dei contagi da Covid-19 in città è in flessione

L’inversione di tendenza arriva dopo il picco del 22 novembre a Taranto, circa una settimana dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza del sindaco Rinaldo Melucci. È la conferma di come questo tipo di provvedimenti restrittivi siano in certi momenti assolutamente necessari, per tutelare la salute di tutti e agevolare il lavoro del personale medico e paramedico.

A cittadini ed esercenti diciamo di tenere duro ancora qualche giorno, finché la frenata della curva dei contagi non si sia consolidata e ci offra la possibilità di allentare le restrizioni, per affrontare il Natale con più serenità e sicurezza. Ringraziamo l’Ufficio Statistico del Comune di Taranto per l’elaborazione dei periodici dati ASL.