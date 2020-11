Sicurezza sottopassi cittadini inserita nel piano triennale delle opere pubbliche

La sicurezza dei sottopassi cittadini è una delle priorità dell’amministrazione Melucci, inserita nel piano triennale delle opere pubbliche.

Per questa ragione la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto “Interventi di riqualificazione sottopassi cittadini – 2° Lotto funzionale”, che prevede il risanamento di alcune opere in cemento armato mediante demolizione e ricostruzione degli elementi di finitura ammalorati ed ha demandato alla direzione Lavori Pubblici l’adozione di procedure celeri per consentire la realizzazione dei lavori di in tempi brevi, con un investimento di 400.000 euro.

“Da quando questa giunta si è insediata – commenta l’assessore ai lavori pubblici Francesca Viggiano – una delle criticità ricorrenti che i cittadini ci segnalavano era proprio l’assenza di manutenzioni e cura dei sottopassi. Ecco perché come nostra abitudine non siamo voluti intervenire con lavori di rattoppo ma con una precisa programmazione”.

