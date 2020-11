SIAN: Ordinanza di cessazione immediata di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

Il Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’ASL Taranto, a seguito di verifica eseguita da personale del N.A.S. – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Taranto e da quello del Dipartimento di Prevenzione – SIAN dell’ASL Taranto, ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente con carattere restrittivo dell’attività, con cessazione immediata di un pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande della città di Taranto.

Il provvedimento, a tutela della salute pubblica, si è reso necessario in quanto, dalla verifica eseguita, sono state riscontate gravi criticità connesse alla mancanza dei requisiti minimi di igiene previsti dalla normativa vigente.

In particolare, si è rilevato che il pubblico esercizio, pur essendo situato in zona servita da rete idrica pubblica, al momento era privo di allaccio alla stessa e per i fabbisogni interni veniva utilizzata acqua per la quale titolarità non è stata in grado di giustificarne la provenienza e di conformità ai sensi della legge n. 31 del 2001.

