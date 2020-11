Piazzale Democrate, sopralluogo del Sindaco

Terminati i lavori di riqualificazione di piazzale Democrate a Porta Napoli , affidati alla partecipata del Comune di Taranto , Kyma Servizi. Questa mattina il sopralluogo del sindaco Rinaldo Melucci accompagnato dall’assessore alle società partecipate Paolo Castronovi.

Le opere , inserite nell’ambito del progetto Verde Amico, hanno riguardato il restyling delle parti in legno , dei corpi illuminanti e delle panchine . E’ stata ricostruita la ringhiera a mare quale elemento di protezione dei cittadini che d’estate sostano in attesa dell’imbarco per le minicrociere che vengono effettuate da Kyma Mobilità .

“ Kyma Servizi continua a crescere , confermando la sua natura di azienda multi servizi municipali, stiamo dimostrando che non è un parcheggio, una camera di compensazione come era considerata nell’immaginario collettivo fino a poco tempo fa ” – ha dichiarato il sindaco Rinaldo Melucci dialogando con un gruppo di dipendenti che lo hanno ringraziato per l’attenzione dimostrata nei confronti del futuro della società partecipata anche a salvaguardia della loro dignità di dipendenti.

“Questa mattina abbiamo consegnato le chiavi del cancelletto di piazzale Democrate al Sindaco che a sua volta le ha affidate al presidente di Amat Giorgia Gira. Finalmente – ha aggiunto l’assessore alle partecipate Paolo Castronovi – i cittadini potranno tornare a fruire di questo bene in totale sicurezza”.

Accompagnato dal presidente di Kyma Servizi Bruno Ferri, il Sindaco ha effettuato un sopralluogo anche nello spogliatoio aziendale ristrutturato di recente in un locale di proprietà , attiguo alla sede di via delle Fornaci, che è stato riqualificato , rimesso a nuovo e dotato di tutti i confort necessari ad offrire servizi essenziali ai lavoratori.

Correlati

Commenta l'articolo: