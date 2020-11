Lavori al Campo Scuola, sopralluogo dell’assessore Viggiano

Dopo l’avvio del cantiere da parte del sindaco Rinaldo Melucci, lo scorso 19 ottobre, proseguono i lavori nell’area del Campo Scuola “Giuseppe Valente”, destinato a diventare il nuovo stadio per l’atletica leggera di Taranto.

L’assessore ai lavori Pubblici Francesca Viggiano ha effettuato un sopralluogo nell’impianto, dove l’intervento sta seguendo il cronoprogramma previsto. «Rispetteremo i tempi previsti – le parole dell’assessore – e riconsegneremo la struttura alla città per la prossima estate. Stiamo intervenendo sulla pista, che passa da 6 a 8 corsie e che sarà ruotata rispetto all’attuale tracciato, per adeguarla agli standard internazionali insieme con le altre nuove opere che saranno pronte per i Giochi del Mediterraneo. Nel quartiere Salinella si torna a respirare sport, con gli interventi nel Palaricciardi e nel pattinodromo stiamo lavorando per il benessere dei cittadini».

Correlati

Commenta l'articolo: