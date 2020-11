Domani ultimo passaggio amministrativo per la realizzazione della Foresta urbana Nord

“Domani il consiglio comunale dovrà sancire l’ultimo passaggio amministrativo propedeutico alla realizzazione della Foresta urbana Nord, fondamentale intervento di phitoremediation incardinato nel piú vasto piano di riambientalizzazione del quartiere Tamburi.

Domani sarà presentato il progetto definitivo e il consiglio dovrà esprimersi circa la pubblica utilità dell’opera, al fine di perfezionare le procedure di esproprio di alcuni terreni, non ancora di proprietà comunale, che saranno ricompresi in quello che si configurerà come il piú grande parco urbano della città, con chiaro intento di bonificare il suolo e l’aria nel quartiere più colpito dalla presenza della grande industria.

Dopo questo passaggio sarà possibile, finalmente, indire la gara di affidamento lavori, per veder concretizzarsi uno dei più importanti interventi cis, che si configurerà come progetto pilota per la cintura verde (Green Belt) che l’amministrazione comunale ha pianificato per Taranto”.

Nota di Ubaldo Occhinegro, Assessore all’Urbanistica del Comune di Taranto.

