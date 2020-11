Principale, cgil puglia: vergognoso il tutorial per imparare a fare la spesa in modo sexy

“Non basta la sospensione temporanea della trasmissione che ieri ha dato – a tutto il Paese, su una rete pubblica per il cui servizio i cittadini pagano il canone – una immagine stereotipata e volgare non solo della donna ma di un’azione, come quella della spesa, che significa sussistenza ma anche cura della persona e della propria comunità. La trasmissione andrebbe chiusa definitivamente.

Così Filomena Principale, Segretaria della Cgil Puglia commenta quanto accaduto nel programma pomeridiano di Rai Due “Detto Fatto”, sospeso temporaneamente dopo che martedì 24 novembre aveva trasmesso un “tutorial” in cui una ballerina di pole dance spiegava come fare la spesa con i tacchi e in modo sexy.

Altro che “il tutorial in questione doveva aderire a dei toni comici e surreali da non prendere sul serio”, incalza Principale, che non manda giù le parole utilizzate dalla conduttrice del programma, che si è scusata ieri sera con un post su Instagram. Di comico non c’è davvero nulla. Di surreale quei due minuti in onda. Se gli autori hanno avuto la malsana idea di mettere in scena questo becero sessismo, attraverso la rappresentazione di una donna offesa con stereotipi davvero inaccettabili, la conduttrice, ribadisce la Segretaria della Cgil, avrebbe dovuto bloccare immediatamente questo ritorno al Medioevo, sentendosi in prima persona colpita dallo sketch.

Il punto è che viviamo in una società cambiata sotto tanti aspetti ma che subisce ancora questi svilenti ruoli di genere. Che non hanno senso né costrutto se non quello di una visione culturale in cui l’aspetto fisico e la seduzione femminile rappresentano un’arma da giocare con consapevolezza e libertà, e non necessariamente come imposizione, per intrappolare gli inconsapevoli uomini ritenuti ottimi clienti per il mercato del pregiudizio e della disuguaglianza.

La Rai, in quanto servizio pubblico non può pensare che al Paese interessi questa perenne e continua mortificazione e mercificazione dei corpi. Basta! Trasmissioni come queste non fanno altro che ricalcare e riproporre una inferiorità delle donne e quindi un allargamento dei divari di genere. E prova ne è il fatto che stamattina Rai Due, dopo aver annunciato la sospensione del programma, ha mandato in onda una replica dello stesso con una esperta di reggiseni stile nove settimane e mezzo. Inqualificabili.

E’ora di interventi decisi che diano il segno del superamento di una cultura vecchia e non più sopportabile. Il Direttore Salini a parte accertare le responsabilità, dovrebbe chiedere scusa pubblicamente a tutte le donne e al Paese intero. Si rivedano tutti i palinsesti Rai utilizzando immagini e linguaggi rispettosi delle differenze di genere, conclude Filomena Principale, affinché i programmi siano strumenti di educazione con al centro valori come uguaglianza, rispetto e pari opportunità per tutte e tutti”, dichiara Filomena Principale, Segretaria Cgil Puglia.

Correlati

Commenta l'articolo: