Parcheggio Artiglieria, riaperto il primo lotto

Sono circa 80 i posti auto fruibili nel primo lotto del rinnovato parcheggio Artiglieria, realizzato in tempi record dall’amministrazione Melucci.

Il sindaco Rinaldo Melucci vi ha effettuato un sopralluogo questa mattina, riaprendo di fatto alla fruizione pubblica quest’area, a servizio dell’adiacente mercato Fadini e di tutto il Borgo.

«L’intera opera, con più di 100 posti auto – ha spiegato il primo cittadino – sarà pronta tra meno di due settimane, quando il vecchio parcheggio dell’area mercatale sarà connesso al nuovo. Nel frattempo, in questa fase di collaudo, abbiamo pensato di rendere fruibile il primo lotto gratuitamente, per dare anche una risposta ai commercianti della zona che ci avevano manifestato le loro difficoltà per la carenza di posti auto».

Il parcheggio, quindi, sarà aperto nelle ore diurne (fino alle 15), pienamente fruibile da parte dei cittadini con tre ingressi pedonali e una rampa d’accesso. Nell’area del parcheggio, va ricordato, sono state ritrovate anche alcune testimonianze archeologiche, poi recuperate dagli enti competenti.

