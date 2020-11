Fim, Fiom e Uilm su vertenza Leonardo Company Grottaglie

Nota sindacala: “A valle delle assemblee odierne di tutti di lavoratori sociali e degli appalti dello stabilimento Leonardo di Grottaglie, le Segreterie territoriali FIM/FIOM/UILM Taranto unitamente alle RR.SS.U rivendicano la necessità di conoscere: le modalità di gestione dell’immediato futuro – che per quanto ci riguarda devono avere carattere solidaristico in ottica di una visione globale One Company – e i progetti di lavoro aggiuntivi che la Leonardo intende destinare allo stabilimento di Grottaglie per ovviare al problema generato (stando a quanto ha ufficializzato la committente Boeing nei propri piani industriali) dalla contrazione produttiva strutturale. Pertanto, le scriventi proclamano: 8h di sciopero per ogni turno nella giornata di Venerdì 27/11 p.v. con presidio davanti agli ingressi del sito su ogni turno, e conferenza stampa dalle ore 09:30.”

Correlati

Commenta l'articolo: