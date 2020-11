Covid, un aiuto ai padroni degli animali da amministrazione Melucci e Gruppo Cinofilo dell’Endas

Dal confronto costante con le associazioni operanti nel settore della Protezione Civile, è nata una prima funzione operativa utile per risolvere una problematica legata all’isolamento cui sono costretti i cittadini in quarantena o ricoverati in ospedali perché contagiati da Covid-19.

Sono giunte a conoscenza dell’amministrazione Melucci, infatti, sia le difficoltà di numerosi proprietari di animali in quarantena che sono impossibilitati a portar fuori i loro cani, sia l’ansia di chi, vivendo solo e ricoverato perché positivo sintomatico, non è in grado di accudire il proprio cane.

«Gli animali domestici sono parte integrante della vita di molti cittadini – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – e quindi questo problema non è marginale. Ci è stata resa la disponibilità del Gruppo Cinofilo dell’Endas, che ringraziamo, a collaborare con il COC per offrire una soluzione. Attraverso le segnalazioni al numero verde (800 811 197) del COC di Protezione Civile, quindi, questi volontari aiuteranno i nostri concittadini e i loro cani in difficoltà».

