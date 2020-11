Covid, Martina Franca: divieto di circolazione dalle 19 alle 5

Il Sindaco di Martina Franca, Francesco Ancona, ha emanato una nuova ordinanza (n.59/2020) contenente ulteriori misure contro il diffondersi del contagio da Covid-19:

 dalle ore 19.00 alle ore 5.00 del giorno seguente è vietata la circolazione su tutto il territorio comunale. Restano consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute, situazioni di necessità, nei limiti previsti dalla presente ordinanza;

 dalle ore 19.00 alle ore 5.00 del giorno seguente per il settore della ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, fornelli pronti, focaccerie, pizzerie e simili…) è vietato il servizio di vendita per asporto. Resta consentito sino alle ore 00.00 il servizio di ristorazione a domicilio;

 dalle ore 5.00 alle ore 19.00 è vietata la permanenza o lo stazionamento di persone su strade, piazze e aree pubbliche o private aperte al pubblico di tutto il territorio cittadino, salvo se motivati da ragioni di stretta necessità o legate allo svolgimento o alla fruizione dei servizi consentiti dalla normativa vigente sul territorio nei limiti previsti dalla presente ordinanza;

 dalle ore 19.00 alle ore 5.00 del giorno seguente sono sospese tutte le attività professionali, ad esclusione di quelle sanitarie e parasanitarie. Restano consentite dalle ore 19.00 tutte le attività che non comportino la presenza di clientela;

 dalle ore 19.00 alle ore 5.00 del giorno seguente sono sospese le attività artigianali e commerciali, ad esclusione del settore alimentare, di tabacchi, farmacie e parafarmacie e carburanti. Restano consentite, purché non comportino contatto con o accesso della clientela, la preparazione dei prodotti, la pulizia, il carico e scarico delle merci e quant’altro necessario al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività negli orari consentiti;

 dalle ore 19.00 alle ore 05.00 del giorno seguente è vietata l’attività di vendita in tutti i distributori automatici h 24 di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, con esclusione degli impianti per il trattamento e vendita delle acque, comunemente denominati “Case dell’acqua”. Restano consentite, purché non comportino contatto con o accesso della clientela, la preparazione dei prodotti, la pulizia, il carico e scarico delle merci e quant’altro necessario al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività negli orari consentiti. Le suddette disposizioni si applicano su tutto il territorio comunale a partire da venerdì 27 novembre e fino a tutto giovedì 3 dicembre.

PRECISA che restano ferme le prescrizioni di cui all’art. 1 c. 3 del DPCM 3/11/2020 per cui:

 dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono esclusivamente consentiti gli spostamenti motivati per motivate da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di salute e di necessità;  è in ogni caso fortemente raccomandato per le restanti ore della giornata non spostarsi salvo che per esigenze lavorative, di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi

RAMMENTA

 che resta in vigore l’ordinanza n. 56/2020 con la quale sono stati chiusi e resi non fruibili ville e aree gioco e il Cimitero comunale dal 16 al 30 novembre;

 l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi chiusi diversi da abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi previsti nel vigente DPCM;

 che è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi; che è fortemente raccomandato nella restante parte della giornata non uscire se non per le motivazioni sopra riportate;

 il divieto di spostamento al di fuori del territorio comunale se non per i motivi previsti dal DPCM vigente

AVVERTE

Che l’inosservanza della presente ordinanza comporta, ai sensi del D.L. N. 83/2020 l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 (quattrocento) a euro 1.000,00 (mille)

D I S P O N E

 di inviare copia a tutti i Dirigenti Comunali per gli adempimenti di propria competenza

 di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull’Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale del Comune di Martina Franca e ogni altro mezzo idoneo a questo fine.

La presente Ordinanza viene notificata

 Al Commissariato di P.S.;

 Al Comando Compagnia Carabinieri;

 Al Comando Guardia di Finanza;

 Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

 Al Comando della Polizia Locale

 Al Prefetto della Provincia di Taranto;

 Alla Regione PUGLIA – Sala operativa di Protezione Civile;

 Alla Provincia di Taranto;

 Al Direttore Generale ASL Taranto;

 Al Direttore Sanitario Presidio ospedaliero Martina Franca;

 Alle associazioni di categoria

 Agli Ordini Professionali

C O M U N I C A

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

 entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre

1971, n.1034;

 entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

