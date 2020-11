We are in Puglia premia Pulsano

Uno spot e una serie di iniziative per far conoscere le bellezze del territorio. Un video girato a Pulsano (TA) fa il giro del web, il paese guidato dall’ing. Franco Lupoli si prepara per la prossima stagione estiva. “Un lavoro di squadra che nasce in collaborazione con la Regione Puglia, le associazioni e gli assessorati di riferimento, Cultura , Turismo e Marketing Territoriale” spiega Lupoli.

“Un lavoro che ha bisogno di tempo e sacrifici” spiega Basta, “un passo alla volta per far conoscere le nostre bellezze. Non solo spettacoli, o patrimonio da conservare. Stiamo facendo conoscere il territorio nel vero senso della parola”.

Un grazie particolare da parte del Sindaco e dal delegato al Turismo Basta agli altri colleghi di maggioranza, i ragazzi del servizio civile e al responsabile del settore Turismo Cosimo D’Errico.

