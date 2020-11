Tre arresti della Polizia per tentato furto aggravato

Tentano di rubare in una farmacia: arrestati tre giovani ladri dalla Polizia di Stato

Tre giovani ladri sono stati intercettati ed arrestati dal personale della Squadra Volante di Taranto. Era passata da qualche minuto la mezzanotte quando i poliziotti della Sala Operativa 113 hanno ricevuto la segnalazione della presenza, nei pressi di una farmacia a pochi metri dalla Questura, di tre giovani che, travisati da mascherine e cappellini di lana, erano appena scesi da un’auto – una Ford di colore scuro – e stavano prelevando arnesi da scasso dal portabagagli.

La reazione dei poliziotti è stata fulminea: approfittando anche delle poche auto in circolazione a quell’ora hanno subito intercettato in via Lago di Pergusa l’auto segnalata che, nel frattempo, si era allontanata dal luogo della segnalazione.

Gli agenti hanno prima identificato i tre giovani trovati a bordo dell’auto (due dei quali già con precedenti penali per furto); poi hanno iniziato ad ispezionare l’auto recuperando nel portabagagli numerosi arnesi atti allo scasso. I tre sono così stati accompagnati nei vicini uffici della Questura per i rilievi di rito.

Nel frattempo, con la collaborazione della proprietaria della farmacia arrivata sul posto, gli agenti hanno visionato le immagini del circuito di video sorveglianza che hanno immortalato i tre giovani che, armati di martello e due grossi “piedi di porco”, cercavano di scassinare il distributore automatico posto all’esterno dell’esercizio commerciale. Immagini che, immortalando la Ford e i ladri con gli stessi indumenti indossati al momento del controllo, hanno dato la definitiva conferma sulle loro responsabilità. Pertanto, i tre, rispettivamente di 31, 27 e 28 anni sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato.

Il 28enne che, nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di quasi un grammo e mezzo di cocaina nascosta negli indumenti intimi, e pertanto segnalato all’autorità competente quale assuntore di sostanze stupefacenti.

