System House e System Data Center, USB Taranto: “Il tempo passa ma non cambia nulla”

Conferenza stampa nella mattinata di oggi davanti ai cancelli del call center, in via del Tratturello a Paolo Sesto. Occasione per i rappresentanti di Usb Lavoro Privato Francesco Marchese(coordinamento provinciale Usb) e Giuseppe Maniglia (coordinatore Usb TLC Taranto) per comunicare che nulla è cambiato dall’ultima conferenza stampa indetta a settembre.

Da circa 4 mesi infatti le lavoratrici e i lavoratori di System House e System Data Center tengono accesi i riflettori sulla vertenza nata dalla profonda riorganizzazione degli orari di lavoro imposta dalla RTI tarantina. Ora i nuovi orari di lavoro si distribuiscono sui sette giorni, lasciando poco spazio alla possibilità dei lavoratori di coordinare vita privata e lavoro. Su questo e altri aspetti della vita lavorativa Usb chiede da tempo risposte.

Mentre le aziende sfuggono al confronto di merito, continuando a rinviare e perseguendo la strada della divisione delle forze sindacali, i lavoratori assumono sempre maggiore consapevolezza e protagonismo nella riconquista dei propri diritti.

Il tempo dell’attesa è scaduto. Usb Lavoro Privato Taranto proclama lo sciopero di 14 ore dal 27 al 30 novembre per le ultime due ore del turno di venerdì, sabato e domenica e per l’intero turno di lunedì.

