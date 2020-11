SailGP, tutti i canali media per seguire l’evento

Il percorso di avvicinamento alla prima tappa europea di SailGP, a Taranto il 5 e 6 giugno 2021, sarà scandito dalle iniziative e dalle informazioni che animeranno i canali media di questo evento internazionale. SailGP, infatti, prevede la partecipazione di 8 team nazionali (Australia, Danimarca, Francia, Giappone, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Spagna e USA), che si affronteranno negli specchi d’acqua di altrettante località, dal 24 aprile 2021 con la tappa d’esordio a Bermuda, fino al 2022 inoltrato con la chiusura a San Francisco.

Il primo riferimento per scoprire tutte le novità sulla competizione è il sito internet sailgp.com, dove sono disponibili tutte le informazioni relative alla “formula 1” dei mari, il gran premio dei catamarani classe F50, le imbarcazioni a vela più veloci del mondo capaci di superare i 50 nodi (circa 100 km/h).

Dal sito si irradiano tutte le piattaforme comunicative di SailGP, presente sui principali social network: su Facebook con la pagina “SailGP”, su Instagram con il profilo “sailgp” e su Twitter con l’account “SailGP”. Anche su Youtube la manifestazione ha un canale ricco di contenuti ad alto tasso adrenalinico, intitolato SailGP, dove è possibile vedere filmati in diretta e video promozionali.

Per poter vedere sul proprio smartphone tutte le novità sull’evento, infine, è anche disponibile l’app “SailGP”, che integra un’interfaccia per seguire i team in gara, monitorando i parametri in tempo reale e facendo un’esperienza virtuale a bordo, attraverso le telecamere montate sui catamarani.

