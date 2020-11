Notte dei ricercatori, Dipartimento jonico ed Ecosistema Taranto: linee di ricerca

La Notte dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. L’obiettivo è creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante.

Nell’ambito del progetto ERN APULIA 2 – che ha per oggetto l’universo, il mondo subatomico, la biosfera, i beni culturali, le scienze umane, le scienze della vita, le tecnologie future e la sostenibilità – venerdì 27 novembre 2020, dalle ore 15,00 alle ore 17,30, si svolgerà una manifestazione organizzata dal Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo dell’Università di Bari dal titolo “Dipartimento Jonico ed Ecosistema Taranto: Linee di ricerca”, che potrà essere seguita sulla piattaforma Microsoft Teams (il link è indicato sul sito del Dipartimento).

In apertura sono previsti i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università di Bari, Prof. Stefano Bronzini; del Direttore del Dipartimento Jonico, Prof. Riccardo Pagano; del Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e del Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo, Prof. Paolo Pardolesi.

Le linee di ricerca saranno illustrate dai Professori Bruno Notarnicola (Applicazione di metodi UAV based per il monitoraggio degli inquinanti su centri urbani), Daniela Caterino (Agenda 2030 e assetto organizzativo delle imprese), Pierluca Massaro (Disagio e devianza minorile a Taranto tra condizionamenti sociali e pressioni criminali), Francesco Perchinunno (L’Ecosistema Taranto: il bilanciamento costituzionale tra tutela della salute, dell’ambiente e diritto al lavoro), Vincenzo Pacelli (La sostenibilità del sistema finanziario alla prova del Covid 19), Adriana Schiedi (I giovani e il volontariato. Una ricerca in terra jonica), Fabio De Matteis (Il ciclo della sostenibilità negli enti locali: logiche e strumenti), Barbara Borrillo (Sostenibilità ambientale e sostenibilità alimentare).

Previsti anche gli interventi dei Dottori di ricerca Francesca Altamura, Pierluca Turnone e Andrea Sestino e dei Rappresentanti degli studenti Valentina Leggieri (Giuristi Jonici), Giacomo Festa (Progetto Taranto universitaria) e Antonio Corallo (Studenti dei Due mari).

Un’importante occasione di confronto e di dibattito per approfondire alcune problematiche della città di Taranto ed evidenziare ancora una volta il ruolo fondamentale del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari nello sviluppo economico, sociale e culturale di tutto il territorio jonico, in piena sinergia con le Istituzioni locali.

