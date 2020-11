L’assessore Castronovi lancia un appello ai tarantini: «Visitate i canili comunali e adottate»

«Visitate i canili comunali, tanti animali vi aspettano per essere adottati». È l’appello di Paolo Castronovi, assessore all’Ambiente dell’amministrazione Melucci, ai cittadini di Taranto.

Le strutture, una nel quartiere Tamburi in via Galeso e l’altra a Paolo VI in via della Murgia Tarantina, sono gestite dalla cooperativa Social Point e sono entrambe aperte tutti i giorni dalle 10 alle 12, pronte ad accogliere chiunque abbia voglia di trovare un nuovo amico a quattro zampe.

«I volontari accudiscono in maniera egregia gli ospiti dei nostri canili – ha concluso Castronovi –, svolgono un lavoro fondamentale e sono pronti a farvi affezionare a uno di quei cani. Che non aspettano altro di trovare una nuova casa».

