Flash Mob in Kyma Mobilità contro la Violenza sulle Donne

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, sul piazzale di Kyma Mobilità alcune dipendenti hanno dato vita, con il presidente Giorgia Gira, a un flash mob. Ognuna di loro aveva in mano un cartello con scritto un “NO”.

È stato un breve momento di riflessione per ricordare a tutti che l’impegno per eliminare la violenza di genere contro le donne deve essere quotidiano, evitando qualsiasi atteggiamento discriminatorio nei loro confronti, in famiglia e sui posti di lavoro.

