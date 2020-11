Coronavirus: quattro linee telefoniche per informazioni di primo livello su tempistiche e procedure

I numeri sono 099 4585935 – 099 4585016 – 099 4585982 – 099 4585225, gestiti dal personale della Struttura di Comunicazione/URP della Asl Taranto. Attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:00 e il martedì e il giovedì anche dalle 14:30 alle 17:30.

Non vengono fornite indicazioni mediche né il risultato di eventuali tamponi effettuati ma si forniscono chiarimenti sulle tempistiche e le procedure per ogni casistica evidenziata.

La pandemia che stiamo vivendo è una sfida faticosa per il servizio sanitario e vede tutti impegnati verso un unico obiettivo. Da una parte, c’è la gestione medica e clinica della malattia, con gli ospedali riorganizzati e il personale sanitario in prima linea per la cura dei malati gravi; dall’altra, l’attività di individuazione dei casi, sorveglianza sanitaria e tracciamento dei contatti, svolta dal Dipartimento di prevenzione. C’è poi l’importante coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che supportano e assistono i propri pazienti e, da qualche giorno, insieme ai Distretti socio sanitari, hanno assunto un ruolo di maggior responsabilità, con la segnalazione di nuovi casi, la sorveglianza sanitaria dei soggetti in quarantena e l’attivazione delle USCA.

Anche la comunicazione riveste un ruolo importante in questa situazione poiché è indispensabile fornire ai cittadini informazioni puntuali e aggiornate, chiarire dubbi e spiegare cosa fare e quali disposizioni seguire. Oltre alle legittime perplessità di ognuno di noi, infatti, ci sono numerosi cittadini in quarantena e in attesa di tampone che spesso hanno dubbi e domande e necessitano di un’assistenza su come comportarsi.

Per tale ragione, di concerto con la direziona strategica, già da marzo sono stati attivati dei numeri di telefono dedicati per fornire ai cittadini le informazioni di primo livello sul Coronavirus. I numeri sono 099 4585935 – 099 4585016 – 099 4585982 – 099 4585225, gestiti dal personale della Struttura di Comunicazione/Ufficio Relazioni con il Pubblico della Asl Taranto. Attraverso questi numeri, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:00 e il martedì e il giovedì anche dalle 14:30 alle 17:30, il personale Asl, alla luce delle disposizioni nazionali e regionali, fornisce informazioni sulle procedure da seguire e sulle tempistiche che vengono adottate per ogni singolo caso. Non vengono fornite indicazioni mediche né il risultato di eventuali tamponi effettuati ma, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione, si forniscono chiarimenti sulle tempistiche e le procedure per ogni casistica evidenziata.

Per quel che riguarda, invece, le persone ricoverate, gli aggiornamenti sulle condizioni sanitarie vengono fornite ai congiunti dei pazienti direttamente dal personale medico del reparto in cui il paziente è ricoverato. Altri aggiornamenti e informazioni di primo livello sui pazienti, invece, sono forniti ai parenti grazie alla presenza di personale della Struttura Comunicazione e Informazione Istituzionale/URP nelle due strutture che attualmente ospitano pazienti Covid, ovvero il Moscati e il nosocomio di Manduria. Nei prossimi giorni, il servizio sarà attivato anche presso il presidio di Grottaglie e l’ospedale di Castellaneta.

Sul portale della ASL, infine, è disponibile una pagina con le FAQ relative al Coronavirus a cura del Dipartimento di Prevenzione che contiene informazioni utili su procedure e tempistiche (questo è l’URL: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/36057/faq-covid-19-risposte-alle-domande-piu-frequenti).

