Amministrazione e ass. “Madonna delle Grazie” insieme per combattere la violenza contro le donne

Il sindaco Rinaldo Melucci, nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha accolto a Palazzo di Città l’associazione “Madonna delle Grazie”, con la quale già da tempo è in piedi una proficua collaborazione.

Insieme all’assessore al Welfare Gabriella Ficocelli, il primo cittadino ha incontrato la presidente dell’associazione Mary Luppino, che ha presentato loro il filmato promozionale realizzato per questa particolare giornata, con la collaborazione di Rita Lanzon ed Enzo De Luca, genitori di Federica e nonni di Andrea, entrambi uccisi 4 anni fa.

Questa iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione che l’amministrazione Melucci sostiene attivamente, espressione di un lavoro svolto dagli uffici dell’assessorato per garantire servizi e sostegno reale alle vittime di violenza, con risorse impiegate direttamente, per esempio, nel Centro Antiviolenza.

«Vi dobbiamo ringraziare per quello che fate – le parole del primo cittadino –, maggiormente in questo particolare periodo durante il quale l’isolamento ha comportato nuove tensioni familiari. Come amministrazione abbiamo fatto il possibile per garantire pari opportunità, sia riservando alle donne ruoli apicali, sia facendo diverse iniezioni negli uffici. Questo serve ad abbassare la “temperatura” dei rapporti sociali, anche, perché le donne hanno un maggior senso di prossimità rispetto alle categorie più fragili: non è un caso che le civiltà più evolute, anche nel passato, siano sempre state matriarcali. Siamo felici di questo percorso condiviso, speriamo di proseguirlo non solo per celebrare una giornata che, in realtà, non dovrebbe nemmeno esistere, ma per tante altre iniziative».

Correlati

Commenta l'articolo: