Accordo tra Governo e ArcelorMittal, Melucci e Gugliotti scrivono a Invitalia

Il sindaco del Comune di Taranto Rinaldo Melucci e il presidente della Provincia di Taranto Giovanni Gugliotti hanno inviato all’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri una richiesta urgente di trasmissione della documentazione relativa all’accordo con ArcelorMittal.

La nota è stata inviata per conoscenza anche al premier Giuseppe Conte, al ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, rilevando come non ci sia stato da parte degli enti locali un coinvolgimento diretto rispetto ai contenuti dell’accordo, che “andrà a incidere direttamente e inequivocabilmente – scrivono Melucci e Gugliotti – sul tessuto sociale tarantino e della sua provincia”.