Rimozione cordolo centrale dalla carreggiata di via Bruno

Su espressa volontà del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, e in ragione della mozione approvata dal Consiglio Comunale, si sta provvedendo a rimuovere il cordolo centrale dalla carreggiata di via Bruno. La necessità è quella di rendere più agevole e rapido il transito delle ambulanze verso l’ospedale SS. Annunziata. La Polizia Locale vigilerà affinché nessuno si senta autorizzato dall’assenza del cordolo alla sosta in doppia fila, vanificando l’obiettivo di essere d’ausilio agli operatori sanitari.

Correlati

Commenta l'articolo: