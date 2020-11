Monitoraggio investimenti, Turco: “Lavoriamo ad una riforma per migliorare qualità della spesa”

“Ieri il Presidente del Consiglio Conte, ha evidenziato l’importanza dell’attività di monitoraggio per garantire la qualità degli investimenti pubblici. Un’importante aspetto della programmazione economica da sempre trascurato, su cui il Governo è impegnato da mesi a creare una struttura che permetta di gestire con più efficacia la politica degli investimenti”.

Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Programmazione economica e agli Investimenti, Sen. Mario Turco.

“Migliorare la programmazione economica e rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse pubbliche ci permetterà di accelerare le opere – dice il Sottosegretario – La gestione degli investimenti sarà uno degli asset fondamentali del Recovery fund, su cui si baserà lo sviluppo futuro del Paese. In questa prospettiva abbiamo introdotto, con l’art. 41 del Dl semplificazioni, una riforma in tema di monitoraggio, prevedendo nuove regole di gestione degli investimenti, una nuova accountability per rendere più trasparente l’informazione verso i cittadini, attraverso gli open data. Ci apprestiamo ad approvare, già al prossimo CIPE, la direttiva dell’art. 41, con la relativa circolare applicativa”.

“Abbiamo inoltre introdotto – aggiunge l’esponente di Governo – l’obbligatorietà di utilizzo da parte delle amministrazioni responsabili dei progetti, di una piattaforma informatica che assegnerà loro un codice Cup, codice unico di progetto, identificativo dello stato della spesa. Le diverse amministrazioni beneficiarie di risorse pubbliche, dovranno fornire periodicamente una informativa sullo stato di avanzamento della spesa. Lo strumento che stiamo costruendo consentirà di gestire in maniera consapevole gli investimenti pubblici, rimuovendo eventuali criticità, e rendendo trasparente l’operato delle amministrazioni”.

Correlati

Commenta l'articolo: