Lavori per l’asfalto nuovo in corso Umberto, sopralluogo dell’assessore Viggiano

Sono partiti i lavori di rifacimento del manto stradale dell’intera corso Umberto, una delle principali arterie a scorrimento veloce del centro cittadino di Taranto.

L’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Viggiano ha visitato il cantiere che rientra nel grande piano strade e marciapiedi dell’amministrazione Melucci, ripartito con un nuovo lotto di interventi.

«Ci sono diversi cantieri attivi in città – le parole di Viggiano –, che stanno impegnando la direzione Lavori Pubblici, e finalmente interveniamo anche su corso Umberto. Tramite un’unica ordinanza è stato disposto il divieto di sosta e fermata lungo tutta l’arteria, ma tale divieto sarà efficace solo sui tratti man mano interessati, che saranno individuati con la segnaletica orizzontale. Ora tocca al tratto compreso tra via Nazario Sauro e via Cavallotti, ci sarà qualche disagio alla circolazione, ma ne varrà la pena».

