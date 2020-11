L’assessore Adamo Adamo parteciperà alla conferenza “I diritti delle donne”

Nella “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, domani 25 novembre, l’assessore agli Affari Generali del Comune di Taranto Annalisa Adamo parteciperà alla conferenza “I diritti delle donne” organizzata dal Comitato per la Qualità della Vita, nell’ambito del prestigioso premio “Mimosa d’Argento” istituito nel 1990.

Parteciperanno alla conferenza, oltre al presidente del CQV Carmine Carlucci e all’ammiraglio Claudio Confessore che hanno curato l’organizzazione e ricerca storica e fotografica, Anna Maria La Neve e Antonella De Marco, rispettivamente rappresentanti della commissione Pari Opportunità del Comune di Taranto e della Regione Puglia, Simona Ciurlo, segretario regionale del Movimento Federalista Europeo, Maria Rosaria Piccini, ricercatrice dell’Università di Bari, oltre a numerosi rappresentanti del mondo della scuola.

«Bisogna assumere una radicalità vera e profonda di fronte alla violenza sulle donne – ha commentato l’assessore Adamo – rispetto a tutte le sfumature in cui questa piaga ancora si concretizza nella vita di tutti giorni e in maniera trasversale. Parlarne aiuta? Sì, io credo molto nel talking cure, le pratiche collettive servono a elaborare e a metabolizzare il cambiamento rispetto al feticcio del potere e a creare una visione alternativa, dove prevalga il valore della libertà. Di tutto questo parlerò domani nella “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, durante la conferenza organizzata dal CQV, che ancora una volta si dimostra una vera officina per le riflessioni culturali di alto livello, mettendo in luce tutto l’impegno mio personale e dell’amministrazione Melucci sul cammino dei diritti, della parità e dell’antiviolenza».

Correlati

Commenta l'articolo: