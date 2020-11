Iniziative Auser per Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Siamo nel mezzo della seconda ondata della pandemia di Covid-19 ma non dobbiamo anzi non “possiamo” abbassare la guardia sul tema della violenza, della prevaricazione e del sopruso contro le donne. La violenza contro le donne continua ad essere drammaticamente presente nelle famiglie, nei luoghi di vita e di lavoro e purtroppo non c’è pandemia che possa fermarla, anzi nel chiuso delle proprie case impera più che mai, ancora più subdola e feroce.

La violenza contro le donne continua ad essere un argomento poco presente nel dibattito pubblico, un fenomeno ancora sottovalutato, spesso socialmente occultato e minimizzato. E’ quindi necessaria un’informazione che sia anche lontana dai vecchi stereotipi come ad esempio quello di ritenere che gli omicidi scaturiscano da raptus di follia in soggetti altrimenti sani. Allo stesso modo non è più possibile pensare che le violenze familiari riguardino solo le situazioni di degrado economico e sociale. Tutti questi luoghi comuni non fanno altro che alimentare una cultura sessista. Per questo non possiamo più rimandare, non possiamo più limitarci all’indignazione ed alla rabbia, non possiamo più arrenderci al senso di impotenza che ci pervade ogni volta che sentiamo che un’altra donna è stata uccisa. Purtroppo nel corso del 2020 si sono registrare già 60 vittime, in linea con i dati degli anni precedenti. Il femminicidio non è solo l’uccisione fisica della donna, ma l’ultimo atto di un’escalation di violenza fisica e psicologica. Definirlo semplicemente omicidio passionale, amore criminale, gesto folle, raptus incontrollabile è fuorviante, perché non consente di comprendere l’arcano scenario di una cultura millenaria di possesso dell’uomo sulla donna e di sottomissione femminile.

La nomina di Antonella Polimeni a rettore dell’università La Sapienza e la nomina a vicepresidente degli USA di Kamala Harris, figlia di immigrati, non ci deve indurre a credere che il soffitto di cristallo è stato toccato e infranto. Nella nostra società c’è bisogno che gli uomini accettino di mettersi in discussione, senza che la leadership femminile sia percepita come una minaccia alla propria visibilità ed al proprio valore. Ci piace riportare quanto scrive la filosofa Michela Marzano: “Dire basta è necessario, ma non è sufficiente. Punire i colpevoli è necessario, ma non è sufficiente. Proteggere le vittime è necessario, ma non è sufficiente. Per combattere la violenza contro le donne, occorre riscrivere la grammatica delle relazioni affettive.” Le donne e gli uomini dell’AUSER, grazie alle proprie esperienze di vita vissute, sono e saranno sempre pronti a lavorare per una società che non concede nessuna attenuante alla cultura della violenza ed a contribuire al cambiamento sociale per cui la dignità di esseri umani liberi è alla base della società futura.

Correlati

Commenta l'articolo: