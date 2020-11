H24, Casartigiani avvia un confronto con l’amministrazione comunale

Prosegue il confronto tra Casartigiani Taranto e l’assessore allo Sviluppo economico Fabrizio Manzulli. Nel corso dell’incontro svoltosi nella mattinata di martedì 24 novembre sono state affrontate le problematiche che riguardano le attività di commercio alimenti tramite sistemi automatizzati.

Il settore dei distributori automatici (Ateco 47.99.20), come più volte evidenziato è infatti fortemente penalizzato e colpito da ordinanze comunali che ostacolano la regolare attività, pur rientrando tra le categorie ritenute essenziali per la tipologia di prodotti venduti (beni di prima necessità e prodotti di igiene).

Gli shop h24, che nella sola provincia di Taranto conta oltre 160 aziende, sono ancora oggi costretti a pesanti restrizioni orarie imposte dalle amministrazioni comunali che considerano queste attività luoghi di assembramento.

Dopo la richiesta di attenzione inviata da Casartigiani all’amministrazione comunale, si è finalmente aperto un dialogo con la rappresentanza dei gestori dei distributori automatici.

«L’incontro che abbiamo avuto con l’assessore Manzulli segna una svolta nella relazione con l’amministrazione comunale. Per la prima volta il nostro settore è stato ascoltato. – fa sapere il coordinatore della categoria Fabrizio Camera – Abbiamo ribadito che molte scelte messe in atto sono sbagliate perché assunte senza alcuna consapevolezza delle peculiarità delle nostre attività».

All’interno dei cosiddetti H24 il rischio di contagio è infatti molto basso in quanto la vendita dei prodotti avviene tramite automazione e, a differenza delle attività di commercio alimenti ordinaria, non è prevista la presenza di personale dipendente.

«Le nostre attività sono sicure. – aggiunge Camera – Non a caso, nell’ultimo Dpcm varato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ci sono limitazioni per questo settore. Considerato poi che non abbiamo alcuna protezione e non usufruiamo delle misure di ristoro messe in atto da Governo e Regione, abbiamo chiesto che si provveda quanto prima ad una riformulazione delle ordinanze comunali per poter tornare a lavorare regolarmente e limitare il danno economico dei nostri esercizi».

L’assessore Manzulli ha tuttavia confermato che le attuali misure per contrastare la crescita del contagio da Covid-19 (ordinanza comunale n.75) resteranno in vigore fino al prossimo 3 dicembre e che i prossimi provvedimenti saranno varati solo dopo un confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria al fine di agevolare le imprese e ridurre al minimo i disagi.

«Apprezziamo la volontà dell’amministrazione comunale di voler risolvere le difficoltà dei gestori degli shop h24. – commenta il segretario provinciale di Casartigiani Stefano Castronuovo – Si è aperto un percorso di collaborazione importante, che prima non esisteva, che mi auguro possa servire in futuro a rilanciare e valorizzare le piccole e medie imprese del territorio».

