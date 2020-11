Consiglio regionale, Ignazio Zullo confermato capogruppo di Fratelli d’Italia

L’indicazione nel corso di una riunione con i vertici regionali del partito.

Scelte collegiali e unanimi: è questo l’obiettivo che il gruppo regionale di Fratelli d’Italia si è dato per l’avvio della nuova legislatura regionale, a cominciare con l’indicazione del capogruppo. Alla presenza dell’on Marcello Gemmato, commissario regionale del partito e dell’on. Raffaele Fitto, si è deciso che a guidare il gruppo fosse ancora Ignazio Zullo, in continuità con il passato non solo per l’esperienza acquisita, ma perché rappresenta la migliore sintesi politico-amministrativa.

La riunione, alla presenza dei vertici regionali, è servita anche a fare il punto politico della situazione in Puglia, nella consapevolezza che Fratelli d’Italia essendo il primo partito del centrodestra ha il dovere di svolgere un’opposizione al Governo Emiliano decisa, competente, ma sempre trasparente: senza se e senza ma.

Nota del capogruppo di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo

“Ancora una volta il ruolo capogruppo. E anche questa volta con passione e determinazione. Sono profondamente grato per la fiducia accordatami dai miei colleghi consiglieri regionali e dagli onorevoli Marcello Gemmato e Raffaele Fitto. Avverto tutta la responsabilità di essere il portavoce del primo gruppo di opposizione in Consiglio regionale e nel contempo alla continuità avverto l’esigenza di interpretare il ruolo con l’approccio serio, coerente e concreto che caratterizza i valori di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni.

Come Fratelli d’Italia avvertiamo tutti il bisogno di essere integerrimi verso questo governo Emiliano-bis, ma contemporaneamente di avere un ruolo propositivo per sollecitare e pungolare il presidente e gli assessori per fare sempre e solo gli interessi della Puglia.

Restiamo convinti dell’inadeguatezza del presidente uscente e rieletto e perciò tocca a noi, fare un’opposizione chiara e decisa perché i pugliesi possano convincersi che le competizioni elettorali non devono fondarsi sul clientelismo del centrosinistra ma sui risultati della buona amministrazione che il centrodestra è capace di offrire. Senza tentennamenti o ammiccamenti nell’interesse della Puglia e dei pugliesi”.

Correlati

Commenta l'articolo: