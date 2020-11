LILT: 25 novembre, gratis visite ginecologiche per donne vittime di violenza

La prevenzione della salute femminile come azione di tutela nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. È questo l’atto concreto disposto per la giornata simbolo del 25 novembre dall’Associazione Provinciale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e dall’Associazione Alzàia di Taranto.

Con un’iniziativa congiunta, denominata “In dono la prevenzione”, le due associazioni Onlus offriranno a dieci donne seguite da Alzàia altrettante visite ginecologiche gratuite. Tra le forme indirette di maltrattamento nei confronti delle donne, infatti, è abbastanza diffusa l’impossibilità di sottoporsi a visite mediche per il controllo della propria salute psico-fisica, a causa delle vessazioni di tipo psicologico ed economico inflitte dal maltrattante.

Alzàia Onlus opera la sua attività dal 2007, al fine di contrastare ogni forma di maltrattamento di genere (attività legate al cambiamento culturale, alla sensibilizzazione e alla prevenzione del fenomeno) e nel supporto a donne vittime di violenza sui territori di Taranto, Manduria e Grottaglie.

Le visite ginecologiche saranno tenute da un ginecologo in una struttura sanitaria convenzionata con la Lilt di Taranto, che metterà in campo la propria pluriennale esperienza nell’ambito della prevenzione e della diagnosi precoce.

